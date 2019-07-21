Вандалы осквернили памятник Ватутину в Полтаве

Киев, 21 июля. Вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза, генералу Николаю Ватутину в украинской Полтаве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

«В ночь на 21 июля в Полтаве неизвестные изрисовали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину», — говорится в заявлении.

Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали эти действия как хулиганство. Отмечается, что злоумышленники, личность которых к настоящему моменту не установлена, закрасили на памятнике инициалы Ватутина и написали слово «враг».

Напомним, в 2018 году десятки националистов, вооружившись кувалдами и лестницами, намеревались уничтожить памятник Ватутину в Киеве. Тогда полицейские окружили монумент и не дали радикалам прорваться, а когда националисты пытались осквернить памятник, правоохранители изъяли лестницу и оттеснили активистов.

Николай Ватутин — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Он в годы Великой Отечественной войны принимал участие в военных операциях в Сталинграде и Курске. Под его командованием 6 ноября 1943 года Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.