В Кронштадте прошла сводная репетиция Главного военно-морского парада. ФАН-ТВ

Боевые корабли у берегов Кронштадта, на моряках белая парадная форма. Город воинской славы готовится принять Главный военно-морской парад. Событие грандиозное по меркам страны. Репетиции начались месяц назад. Значение имеет все: и военная выправка экипажа, и внешний облик морских судов.

Корабли Балтийского, Северного и Черноморского флота проходят в строгом порядке, один за другим, со скоростью в семь узлов — это около 12 километров в час. Расстояние между морскими судами должно быть не меньше тридцати метров. Все эти критерии оттачиваются на репетициях.

Малый ракетный корабль «Ливень», Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков», патрульный корабль «Василий Быков» — его в Черноморский флот приняли только в этом году. Открывает парад морской техники ракетный катер проекта «Чувашия». Он предназначен для уничтожения кораблей противника. Здесь и атомная подводная лодка Северного флота. А в небе над судами пролетает авиация военно-морского флота.

Военно-морскому флоту России в этом году исполняется 323 года. При этом празднику всего лишь 80 лет. Он стал одним из любимых для жителей и гостей Северной столицы. На 25 июля намечена генеральная репетиция. А уже 28 числа наша страна отметит День ВМФ.