Глава ЛНР попросил международных наблюдателей повлиять на Киев для соблюдения перемирия

Луганск, 21 июля. Глава ЛНР Леонид Пасечник попросил международных наблюдателей повлиять на Киев для соблюдения условий перемирия в Донбассе. Он выразил соболезнования семье женщины, погибшей в результате обстрела Первомайска силами ВСУ.

Накануне вступления в силу очередного перемирия в Донбассе украинские вооруженные силы обстреляли жилые дома в Первомайске в Луганской Народной Республике. Как сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, 54-я бригада ВСУ открыла огонь по городу из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров. В результате обстрела погибла женщина, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

«Специалисты министерства здравоохранения республики оказывают всю необходимую помощь получившим ранения», — говорится в заявлении Леонида Пасечника, опубликованном «Луганским информационным центром».

По словам главы ЛНР, администрация пострадавшего района принимает необходимые меры, чтобы восстановить бесперебойную работу всех элементов гражданской инфраструктуры. Пасечник выразил сожаление в связи с действиями ВСУ в Донбассе и попросил международных наблюдателей повлиять на Киев для соблюдения перемирия.

«Искренне жаль, что в то время, пока Народная милиция ЛНР проводила подготовительные мероприятия по недопущению срыва договоренностей, направленных на мирное урегулирование конфликта, украинская сторона осуществила обстрел ни в чем не повинных граждан. Прошу международные наблюдательные миссии не оставить без внимания данный преступный акт и оказать влияние на украинскую сторону, так как мы должны защищать наших граждан и не можем допустить безнаказанной гибели наших близких», — призвал Леонид Пасечник.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новыми властями страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.