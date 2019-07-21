Врачи назвали семь самых опасных «молодежных» болезней

Москва, 21 июля. Стали известны семь самых опасных «молодежных» болезней. По данным медиков среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего страдают именно от этих заболеваний.

Пальма первенства досталась «помолодевшей» гипертонии, на втором месте — дефицит витамина D, замыкает тройку лидеров — рак кожи.

Четвертое место досталось бесплодию, на пятом — храп во сне. Шестое место присудили поражениям печени из-за злоупотребления алкоголем. Замыкают список аутоиммунные патологии, пишет «Версия.Инфо».

Медики также дали несколько советов, как избежать этих болезней. Например, чтобы снизить вероятность возникновения дефицита витамина D следует употреблять в пищу больше молока, рыбы и апельсинового сока.

Рак кожи возникает чаще всего возникает из-за долгого пребывания на открытом солнце. Опасность представляет ультрафиолетовый свет. Именно поэтому специалисты советуют обязательно использовать средства для защиты.

Ранее эксперты сообщили, что заболевания печени могут угрожать и непьющим людям. Причиной может стать определенный ген. Спровоцировать заболевание может неправильный рацион, например, употребление большого количества сладкого, фастфуда, а также сосисок и колбас.