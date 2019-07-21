На выборы в Мосгордуму не смогли попасть 57 кандидатов, но оппозиция считает обиженными только своих

В начале осени, 8 сентября, жители Москвы выберут себе новых депутатов в городскую думу. Всего о намерении принять участие в избирательной гонке заявило более 400 человек, но прийти к финишу первого этапа смогли только 290. Из оставшихся 57 не смогли предоставить пять тысяч достоверных подписей. Оппозиция уверяет, что в регистрации отказали только их выдвиженцам. Однако факты говорят о том, что большая часть кандидатов вообще не относится к оппозиционерам.

В начале потенциальным кандидатам предстояло заручиться поддержкой москвичей в 45 избирательных округах. Для этого в течение месяца им необходимо было собрать подписи всего от 3% жителей своего округа, имеющих право голоса. По мнению политологов и политиков, это достаточно высокий проходной порог, но он необходим для того, чтобы оградить выборы от так называемых «мусорных» кандидатов, которые не рассчитывают на победу, но принимают участие исключительно ради пиара.

Любовь избирателя нужно заслужить

В среднем каждый претендент должен был сдать до 6 июля в Мосгоризбирком по пять тысяч подписей. По тем или иным причинам сделать это удалось не всем, и кандидаты по собственному решению досрочно завершили предвыборную кампанию. Первенство по числу «отказников» прочно закрепилось за 43-м избирательным округом, где разгорелось сразу несколько скандалов по этому поводу.

Так, 15 июня, спустя всего неделю после подачи документов, сняла свою кандидатуру Анна Федермессер, известная всей России общественница и фаворит 43-го округа. Свое решение она объяснила тем, что на нее оказали жесткое психологическое давление, к которому она не была готова. В частности, блогер Алексей Навальный развернул через свои медиаресурсы настоящую травлю Федермессер в Сети. По его мнению, Анна намеренно перешла дорогу кандидату от его штаба Любови Соболь, хотя общественница заявляла о своих политических планах еще в сентябре.

Однако большинство случаев с самоотводом оказалось куда прозаичнее и обходилось без скандалов. Так, выдвиженец по 38-му округу, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, несмотря на поддержку «Партии РОСТА», не сумел преодолеть 3%-ный барьер. Еще одному независимому кандидату от 43-го округа Наталии Елисеевой не хватило до взятия барьера лишь нескольких сотен подписей. При этом Навальный и Соболь заявляли, что Елисееву, как и Федермессер, поддерживает мэрия Москвы и подписей им «нарисуют» сколько надо.

Впрочем, реальный кандидат от «Единой России» по 35-му округу и действующий депутат Мосгордумы Ренат Лайшев тоже не смог заручиться поддержкой избирателей. Чтобы заручиться реальной поддержкой избирателей, партия решила не пользоваться привилегией, а отправить собирать свои подписи наравне со всеми. В такой ситуации вдвойне абсурдными кажутся заявления оппозиционеров об использовании единороссами админресурса. Что особенно интересно, конкурентом Лайшева выступил кандидат от штаба Навального Владимир Милов.

Перед сдачей подписей он заявлял, что заручился поддержкой почти десяти тысяч избирателей, вот только 5 июля он исчез и несколько дней не появлялся на публике, соответственно, не сдав подписи. Позже он заявил, что большая часть его подписных листов оказались «грязными». Без лишних отговорок объявили о своей неудаче «гудковец» Павел Ярилин, бывший соратник Навального блогер Виталий Серуканов и член партии «Яблоко» Юлия Щербакова.

Как видно, уже на начальном этапе избирательной кампании с выборов снялись и самовыдвиженцы, и члены «Единой России», и оппозиционеры. Проследить какую-либо взаимосвязь между партийной принадлежностью и успешным сбором подписей не представляется возможным.

Эксперты не глядят на партийный билет

А вот с теми, кто все же сдал пять тысяч подписей, произошли настоящие чудеса. Леонид Волков, ближайший помощник Навального, на своей странице в Facebook заявил, что будет настоящим чудом, если оппозиционные выдвиженцы смогут заручиться необходимой поддержкой. И чудо удивительным образом произошло — сразу 19 волшебников-самовыдвиженцев принесли в Мосизбирком подписные листы.

Вот только эксперты обнаружили в подписях оппозиционеров просто невероятный уровень брака. Стоит отметить, что к браку относятся как просто неправильно заполненные сборщиками данные избирателей, так и жуткие инциденты с использованием личных данных давно умерших людей. Так, в подписных листах Любови Соболь оказалось имя Лилии Симанковой, экс-секретаря арбатского избиркома, умершей в марте 2019 года.

По мнению политологов, факт обнаружения «мертвых душ» в подписях является неопровержимым доказательством того, что кандидат занималась подделкой подписей. Умершие люди попадают в такие списки из-за того, что недобросовестный политик использует для подделки устаревшие базы избирателей. На сегодняшний день достоверно известно, что «мертвые души» обнаружены также и у Дмитрия Гудкова.

Впрочем, российское избирательное законодательство не рассматривает наличие подписей давно умерших людей как основание для отказа. Есть только одна связанная с подписями причина, по которой кандидату отказывают в регистрации, — наличие более 10% брака. В связи с этим на выборы рискуют не попасть сразу 57 выдвиженцев, среди которых есть все те же члены «Единой России», других фракционных партий и самовыдвиженцы, а не только «навальнисты» и «гудковцы», как преподносит это оппозиция.

Например, по 5-му округу не прошли проверку подписи за двух, как утверждает оппозиция, провластных кандидатов — Александра Босых, который обнаружил фабрику по подделке подписей для Гудкова, и Владимира Кузнецова, более известного как пранкер Вован. А в 25-м округе сложилась по-настоящему комичная ситуация — там пересеклись сразу две пары однофамильцев: Александр и Сергей Власовы, а также два Сергея Смирнова. По традиции все начали называть друг друга «спойлерами» и обвинять в работе на «Единую Россию». В результате был зарегистрирован только один Сергей Смирнов, представитель «Гражданской силы».

Кандидат от 28-го округа и однофамилица мэра столицы Ирина Собянина уже даже успела оспорить решение избирательной комиссии об отказе в регистрации, но безуспешно. Хотя ее также записывали в «провластные» выдвиженцы, основывая свое мнение лишь на фамилии кандидата.

Важно, что из 57 «забракованных» политиков большая часть в настоящее время занята именно оспариванием решений Мосизбиркома. Так, хорошие шансы на успех у трудившейся волонтером в Донбассе Марии Коледы и у музыканта Сергея Троицкого. В их подписных листах процент брака едва превысил 10%. В то же время оппозиция теряет время и больше занимается самопиаром и продавливанием своих кандидатур в обход закона.

Но оно и понятно, у оппозиционных миллионера Геннадия Гудкова и его сына Дмитрия забракованные подписи исчисляются тысячами. Им уже не приходится надеяться на мелкие ошибки сборщиков или экспертов — когда речь идет о таком уровне брака, то случайности исключены.

Только реальная работа с людьми

Как видно, и в ходе сбора подписей, и во время регистрации трудности испытывали все, не только «независимые» выдвиженцы Навального и Гудкова. Более того, как в случае с Федермессер, они и сами препятствовали конкурентам. Вот только пока «навальнисты» играли на публику, другие «неправильные» кандидаты работали с избирателями.

Например, Валерия Касамара смогла преодолеть 3%-ный барьер и зарегистрироваться, а подлинность ее подписей подтвердил даже Илья Яшин, который целый месяц травил ее в соцсетях. Что особенно показательно, на выборы прошли и представители Навального с Гудковым — Дмитрий Клочков и Роман Юнеман. Они попали в пул избранных, их не раскручивали на медиаресурсах Навального, не надеялись на помощь старших «товарищей», поэтому работали с избирателями. Как результат, оба зарегистрированы без митингов, скандалов и жалоб в ЕСПЧ.

Подводя итог, можно с уверенностью отметить, что у любого оппозиционного кандидата есть шанс попасть на выборы, если он будет действительно заниматься делом, а не пиариться. А «провластные», даже будучи опытными политиками, должны помнить, что на старых заслугах далеко не уехать, им также требуется работать с людьми «на земле». Именно для отсева таких нерадивых кандидатов и существует 3%-ный барьер, который, как показала практика, отлично работает. Лучше всего об этом говорят сухие цифры — из 57 «забракованных» кандидатов только 19 Навальный считает «своими». Чем же не угодили остальные? На этот вопрос он ответа не даст.