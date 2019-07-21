Посольство Туркмении назвало абсолютной ложью сообщения о смерти Бердымухамедова

Москва, 21 июля. Посольство Туркменистана в России назвало абсолютной ложью сообщения СМИ о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.

«Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения», — заявил собеседник агентства ТАСС.

Напомним, о смерти Бердымухамедова сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, об этом заявили источники из Ашхабада. При этом ни дату, ни причины смерти они не уточнили.

В Сети следом появились неподтвержденные данные о том, что причиной смерти якобы стала острая почечная недостаточность. В частности, такую версию представил блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), пишет «Газета.ру».

Появились и данные о том, что мать Бердымухамедова якобы вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии. Ряд СМИ опубликовал информацию, что туркменского лидера видели в Германии 12 июля.

Пресс-служба президента Туркменистана 15 июля сообщила о том, что он ушел в отпуск, опубликовав видео, где Бердымухамедов отдыхает вместе со своими внуками.

Бердымухамедов стал президентом Туркмении в конце 2006 года. У власти он находится вот уже 13 лет. За это время он неоднократно привлекал внимание журналистов своими увлечениями, например, скачками, экстремальной ездой на автомобиле, игрой на пианино и гитаре. Более того, Бердымухамедов даже читал рэп.