Сирия, 21 июля. «Ан-Нусра» теряет военную технику в Идлибе, в Хасаке мотоцикл был подорван рядом с патрулем курдских сил безопасности. Поселок в Дамаске был обстрелян боевиками из миномета - есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совершили боевые вылеты в Идлиб и Хаму.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили в Хаме пусковые установки радикалов «Ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана», в Идлибе отразили нападение.

«Исламское государство1»: подозреваются в организации подрыва мотоцикла рядом с курдским патрулем в Хасаке.

«Джебхат Ан-Нусра1»: теряет ракетные установки в ходе столкновения с САА на северо-западном фронте и обстреляла мирный город из миномета в Хаме.

Курды: направили конвой к нефтяному месторождению в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Боевики обстреляли минометными снарядами деревню Калиат в районе Саса, находящемся юго-западнее от Дамаска. Как сообщило новостное агентство SANA, в результате обстрела пострадали мирные жители: на месте скончался один мужчина, когда один из снарядов попал в его автомобиль, убита девушка, которая находилась поблизости. Ранения разных степеней тяжести также получили три женщины. Пострадавшие доставлены в госпиталь. Ответственность за обстрел пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с ростом числа нападений боевиков ИГИЛ1 на подконтрольных курдам территориях, Сирийская арабская армия (САА) временно перекрывает «коридор» Сальхия, который соединяет территории, подконтрольные курдскому ополчению «Демократических сил Сирии» (SDF), с зонами контроля правительственных сил, как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24.

Источник также сообщает, что в Дейр-эз-Зор прибыл новый конвой подкрепления SDF и международной коалиции. Местные жители передали, что конвой выдвинулся из поселка Аш-Шаддади из Хасаки к нефтяному месторождению Аль-Омар, где в настоящее время сосредоточено наибольшее количество военных международной коалиции.

Провинция Идлиб

Согласно данным новостного портала Masar Press Net боевики обстреляли расположения сирийской армии в районе поселка Кафр-Набаль. Подразделение открыло по боевикам ответный огонь.

По сообщению новостного агентства Syria Watan News ВВС Сирии совершили боевой вылет в район города Хан-Шейхун, в окрестностях которого боевики установили свои укрепления и склад оружия. Ущерб, нанесенный боевой технике радикалов, пока уточняется.

Согласно данным новостного портала SANA, отряды САА отбили нападение боевиков в районе Аль-Касабии на юге провинции. Боевики «Ан-Нусры» атаковали опорные пункты армии, но наступление было отброшено, а также в ходе перестрелке были уничтожены несколько автомобилей террористов. Военный источник портала сообщил, что боевики напали на подразделение, используя террористов-смертников. В результате атаки смертники были ликвидированы. Десятки боевиков были ранены и убиты.

Провинция Хама

Согласно информации новостного агентства SANA после обмена ударами в районе Тель-Маллаха и Аль-Латамины сирийской армии удалось обнаружить места запуска и огневые точки радикалов, откуда ведется обстрел мирных поселений. В результате наступления были уничтожены несколько артиллеристских установок и укрепленных пунктов «Ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ, как террористическая организация) у поселка Хавиджа и Сармана на северо-западе провинции.

Источник также сообщил, что боевики выпустили несколько ракет, ударив по жилым кварталам христианского города Мхарде, но обстрел не нанес значительного ущерба.

Провинция Хасака

Согласно сообщение новостного агентства Masar Press Net , в районе города Гувейран был взорван мотоцикл рядом с автомобилем патруля курдских сил безопасности «Асайиш». Информация о жертвах пока уточняется. Место взрыва было оцеплено бойцами «Асайиш». Отметим, что с начала прошлого месяца курды безуспешно пытаются вводить запреты и ограничения на использование мотоциклов, чтобы снизить количество терактов с использованием мототранспорта. Однако повышение налогового сбора для мотоциклистов или серии рейдов и арестов местного населения пока не дали результатов. Только вчера был взорван мотоцикл рядом с курдской штаб-квартирой в городе Маркада. В подрыве подозревают боевиков «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.