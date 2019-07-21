Лидер партии «Слуга народа» поспорил с пенсионеркой на выборах в Верховную раду

Киев, 21 июля. Лидер партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков поспорил с пенсионеркой на избирательном участке. Инцидент сняли на видео.

На кадрах, опубликованных «24 каналом» на YouTube, можно увидеть пожилую женщину, которая подошла к Разумкову, после того, как он бросил свой бюллетень в урну. Она обрушилась на политика с критикой. Женщина пожелала Разумкову, чтобы его партия не достигла таких же успехов, как Владимир Зеленский на выборах президента Украины.

После этого лидер «Слуги народа» начал спорить со старушкой, которая отметила, что выборы — «это не игра, это серьезная работа».

Напомним, в воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в парламент страны. По словам советника министра внутренних дел страны Ивана Стойко, в ходе голосования было зафиксировано уже более 800 сообщений о нарушениях. Кроме того, на выборах было несколько курьезных ситуаций. Так, члены избирательной комиссии в Кировоградской области сделали сейф из обычной кастрюли, а в Киеве женщина забыла взять паспорт на выборы и притворилась мертвой.

Заместитель главы украинского Центризбиркома Олег Конопольский отметил, что ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат парламентских выборов в стране.