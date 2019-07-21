Главные новости 21 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 21 июля.

Вице-премьера Сахалина уволили после драки в кафе «Сохо». Инцидент произошел в Южно-Сахалинске накануне ночью. Драка с пьяным вице-премьером Сахалина попала на видео.

Корреспондентку издания Business Insider Кэти Уоррен восхитил Государственный универсальный магазин в Москве. Американскую журналистку восхитил московский ГУМ.

Украинское судно «Иван Голубец» загорелось на северо-западе Мавритании. Украинское судно загорелось у берегов Мавритании.

Депутат Госдумы уверен, что оппозиция должна понести наказание за нарушение закона о митингах. В Госдуме призвали наказывать оппозицию за нарушение закона о митингах.

Пассажирский Boeing-737 экстренно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Пассажирский Boeing экстренно сел во «Внуково» из-за сообщения о возгорании.

В Темрюкском районе Краснодарского края произошло серьезное ДТП. Легковушку разорвало на куски после столкновения с КамАЗом в Краснодарском крае. ФАН-ТВ.

Митинг команды Навального прошел в Москве. В проливе Босфор загорелась яхта с пассажирами. «Желтые жилеты» присоединились к акциям против полицейского насилия во Франции. НАТО требует от Ирана освободить танкер, задержанный в Ормузском проливе. События дня. ФАН-ТВ.

Все участники оказались мнимыми и даже не реагировали на призывы своих кумиров. Провальный митинг команды Навального прошел без избирателей. ФАН-ТВ.

На митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова применялись знакомые техники. Со свистом мимо Мосгордумы: технологии Запада провалились на митинге в Москве.

Ольга Бузова опозорилась во время выступления в Бишкеке. Подписчики жестко раскритиковали концерт исполнительницы. Бузова опозорилась на концерте в Бишкеке.