Посольство в Иране сообщило, что жизни россиян на задержанном танкере ничто не угрожает

Москва, 21 июля. Власти Ирана уведомили российское посольство в Тегеране, что экипаж не может покинуть британский танкер Stena Impero до окончания следственных процедур. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Андрей Ганенко.

Он рассказал, что удалось связаться с главой представительства иранского МИД в Бендер-Аббасе. Об этом пишет РИА Новости.

«По его словам, весь экипаж корабля на данный момент по-прежнему остается на палубе, проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет», — подчеркнул Ганенко.

По словам, пресс-секретаря дипмиссии, жизни российских моряков, которые находятся на борту нефтяного танкера, ничто не угрожает.

Напомним, в пятницу появилась информация, что британский танкер Stena Impero был задержан Ираном в Ормузском проливе из-за нарушения международного морского права. Позже стало известно, что на борту находятся трое россиян.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что Россия будет делать все возможное, чтобы защищать граждан РФ и впоследствии освободить их.

Ранее газета Sunday Mirror сообщила, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о «причастности» России к задержанию Ираном танкера Stena Impero. Член комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал это сообщение бредом, отметив, что «в российско-британские отношения подброшена очередная порция яда».