Памфилова встретится с кандидатами, снятыми с выборов в Мосгордуму

Москва, 21 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что готова встретиться со всеми 57 кандидатами в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборы в связи с недействительными подписями. Об этом сообщил представитель избиркома, передает Nation News.

По информации издания, Памфилова планирует обсудить со снятыми с выборов кандидатами возникшую проблему и рассмотреть апелляции тех из них, кто намерен их подать. Вероятно, что глава ЦИК проведет встречу после того, как вернется к исполнению своих обязанностей после болезни. В сообщении на сайте ЦИК, датированном 15 июля, указано, что мероприятие может состояться сразу после 22 июля.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли: Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Ирина Собянина, Сергей Троицкий, члены «Яблока» Сергей Митрохин и Елена Русакова, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

20 июля «команда» блогера Алексея Навального провела митинг, где призвала москвичей продолжать незаконные акции в случае, если этих «независимых кандидатов» не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что требования блогера зарегистрировать на выборы всех оппозиционеров, которых не допустили к избирательной гонке из-за большой доли «брака» в сданных в МГИК подписях, по сути, являются политическим шантажом. Он добавил, что городская комиссия в своих решениях руководствовалась требованием российского права. Как передают СМИ, ранее Реут сообщал, что никто из 57 кандидатов, не прошедших регистрацию, пока не подавал апелляцию. При этом подавать апелляции они могли уже с 16 июля после официального объявления отказа.