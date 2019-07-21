Москва, 21 июля. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как заработала первый миллион долларов. Историей своего финансового успеха она поделилась в одном из интервью.

В беседе с YouTube-каналом «Big Money» Собчак призналась, что является долларовым миллионером. По ее словам, первый крупный заработок она получила в начале двухтысячных годов, когда стала одновременно вести корпоративы и участвовать в проектах телеканала «ТНТ».

«Я попала в жирные нулевые. Я вела по три-четыре корпоратива в неделю, это были гигантские деньги, не сравнимые даже с телевизионной зарплатой», — сказала Ксения Собчак.

Она отметила, что этот заработок вывел ее «на новый уровень». Собчак добавила, что когда осознала появление крупной суммы на своем счету, занялась инвестициями. Телеведущая скупала недвижимость, чтобы в дальнейшем сдавать ее аренду. Она добавила, что когда-то считала миллион долларов «невероятными деньгами», однако, когда получила эти средства, поняла, что это «как-то маловато».

Ранее СМИ сообщали, что Ксения Собчак после развода с актером Максимом Виторганом отказалась требовать от бывшего супруга алименты. Несмотря на то, что в браке они приобрели квартиру в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье — как отмечали в прессе, вся недвижимость приобреталась на деньги Собчак, — никто из них во время суда не поднял вопрос о разделе этого имущества.