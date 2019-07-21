Галкин не смог оставить без внимания ягодицы Лободы

Москва, 21 июля. Певица Светлана Лобода показала мастер-класс по прокачке ягодиц. Видео тренировки у бассейна собрало более миллиона лайков. Не остался равнодушен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.

Ролик 36-летняя певица выложила в своем аккаунте в Instagram. На записи можно видеть, как она с помощью специальной резинки качает бедра и ягодицы. В описании к видео Лобода добавила, что для поддержания своего тела в форме важно не делай больших перерывов в тренировочном процесс: «Как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и «не могу». Галкин не смог оставить без внимания бедра и ягодицы Лободы, но в комментариях пошутил, что все-таки сегодня он пас.

«Не, я сегодня не пойду», – написал артист.

Напомним, в июне 70-летняя Алла Пугачева и ее супруг пригласили в гости Светлану Лободу, Игоря Гуляева и Александра Ревву. Прием устроили в своем «замке» в деревне Грязь. В гости к Примадонне Лобода пришла в компании своего продюсера Нателлы Крапивиной и старшей дочери, восьмилетней Евы.

