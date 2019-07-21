Эксперт призвал власти РФ пресекать любые попытки оппозиции нарушать закон

Москва, 21 июля. Митинг оппозиции в Москве является формой политического давления на избирательную комиссию, считает политолог Владимир Шаповалов.

Он заметил, что на членов избирательной комиссии нет совершенно никакого смысла давить подобным образом, так как «это превращается в элемент шантажа, попытку политическим путем заставить избирательную комиссию забыть о нарушениях», которые допустила так называемая «несистемная» оппозиция. Об этом пишет журнал «Слово и Дело».

«Что касается участников митинга, здесь само собой организаторы попытались показать максимальную численность, однако число участников не велико. Достичь серьезной мобилизации так и не удалось, даже пытаясь привлечь людей теми способами, которые были перечислены выше», — заметил Шаповалов.

В субботу прошел согласованный с властями Москвы митинг, посвященный будущим выборам в Мосгордуму. Его участниками стали лишь 0,1% жителей столицы. Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин подчеркнул, что на митинг в столице пришло вдвое меньше человек, чем сообщается — всего лишь шесть тысяч. По мнению эксперта, именно поэтому можно с уверенностью говорить, что мероприятие с треском провалилась. По мнению политического и экономического аналитика Владимира Соловейчика, оппозиция даже в самых комфортных условиях не смогла вывести большое количество людей на митинг. Это, по мнению эксперта, говорит об организационной слабости и снижении влияния либералов на умы граждан.

Напомним, сторонников блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей. Например, у юриста так называемого ФБК Любови Соболь процент «брака» в подписях составил более 14% при допустимых законом 10%. Так называемая «несистемная» оппозиция на митинге вела себя по-хамски провоцировала сотрудников правоохранительных органов и росгвардецев, выкрикивала одиозные лозунги и занималась провокациями.