Москва, 21 июля. Автоэксперт назвал лучший гибридный автомобиль в России и рассказал о перспективах развития такого транспорта в стране.

Игорь Моржаретто, опытный автомобильный эксперт, рассказал, что транспорт с гибридным силовым механизмом прошел долгий путь, но в России он не имеет популярности. Не так давно такие автомобили считались прорывом в технологиях, но сейчас — это один из вариантов стандарта в автомобильной промышленности.

«Инфореактор» составил перечень лучших гибридных автомобилей в России. У россиян очень популярна Toyota Prius, а широко известные за границей марки Chevrolet Volt и и Toyota Camry Hybrid вовсе не пользуются популярностью. Если учесть, что официальным российским представителем является только Prius, то выбор очевиден. Chevrolet Volt и и Toyota Camry Hybrid неизвестны российскому рынку.

Что касается в целом гибридов, то это малоперспективное направление для России. Во всем мире при покупке таких автомобилей существуют скидки и пониженные налоги, чтобы увеличить интерес покупателей. Российские автолюбители лишены таких преимуществ.

Возможные владельцы должны хорошо подумать, перед тем как купить гибридный автомобиль, так как его стоимость существенно выше. Например, Toyota Prius — самый доступный в своем сегменте вариант. Но его цена стартует от 2 322 000 рублей. В 2018 году производитель продал всего 23 таких машины в РФ, при том, что в 2017 было реализовано 208 штук.

Соответственно, крупные поставщики автомобилей, видя статистику, не спешат завозить свои марки в Россию.