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«Урал» разгромил «Ахмат» и вышел в лидеры РПЛ

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«Урал» разгромил «Ахмат» и вышел в лидеры РПЛ

Екатеринбург, 21 июля. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» разгромил на своем поле «Ахмат» в матче второго тура чемпионата России и вышел в лидеры РПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Урала».

Голами отметились Владимир Ильин, Отман Эль Кабир  и Юрий Бавин.

В следующем матче сезона «Урал» сыграет в гостях с «Динамо», встреча состоится 26 июля. «Ахмат» 29 июля встретится на выезде с «Рубином».

Ранее компания «Яндекс» провела исследование, согласно которому самым популярным футбольным клубом у россиян является московский «Спартак». Клуб стал первым в большинстве российских регионов, а также лидирует по общему числу фанатов. Вторую строчку в обеих категориях занял петербургский «Зенит». ЦСКА стал третьим по числу фанатов, однако самым популярным ФК оказался только в Северной Осетии.

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