Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ЛНР

Москва, 21 июля. Ведущую программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольгу Скабееву возмутили слова украинского президента Владимира Зеленского, который назвал гибель людей при обстреле Луганской Народной Республики со стороны ВСУ «проблемой». Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Украинские силовики обстреляли жилой массив города Первомайска из минометов калибра 120 миллиметров, ранее рассказал начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, 54-я бригада ВСУ открыла огонь за несколько часов до вступления в силу очередного перемирия. Под обстрелами погиб один человек, а семеро получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение режима прекращения огня, назвав смерть людей «проблемой».

«Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины», — сказал он.

Телеведущая Ольга Скабеева процитировала главу украинского государства и назвала его слова настоящим ужасом.

«Какой ужас!» — написала телеведущая.

Она также ответила на публикацию журналиста Александра Коца. Он обратил внимание на тот факт, что Зеленский даже не вспомнил про погибшую женщину. Скорее всего, украинский президент назвал «проблемой» подорвавшихся на мине солдат ВСУ, считает Коц.

«Именно это ужасает!» — возмутилась Скабеева.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после госпереворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако киевская власть регулярно их нарушает.