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ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в Раду

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ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в Раду

Киев, 21 июля. ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат парламентских выборов в стране. Об этом сообщил замглавы украинского Центризбиркома Олег Конопольский.

По его словам, выборы депутатов Рады так же, как и выборы президента Украины, проходят в «штатном режиме».

«Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями», — сказал Конопольский на брифинге, который транслировал украинский телеканал «Прямой».

Напомним, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. 225 парламентариев — половина депутатского корпуса — будут избраны по партийным спискам, другая половина — в мажоритарных округах. 

Ранее украинский юрист Михаил Шнайдер сообщил, что члены избиркома в Кировоградской области соорудили сейф из обычной кастрюли. 

Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук сообщила, что голосование на выборах депутатов Рады проходит «должным образом», а из 30 тысяч избирательных участков с нарушениями открылись 27. По информации советника главы МИД Украины Ивана Стойко, в ходе голосования было зафиксировано уже более 800 сообщений о нарушениях. Больше всего сообщений о нарушениях поступали в Киеве, а также в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Источник: Прямой
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