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Эксперт назвал власти Ливии западными марионетками

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Эксперт назвал власти Ливии западными марионетками

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является западной марионеткой, а задержание российских граждан в этой стране крайне выгодно коллективному Западу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Политический терроризм

В понедельник, 22 июля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Москва, Зубовский бульвар, д.4, Малый зал) будет проходить пресс-конференция на тему «Политический терроризм Триполи: взгляд из России».

В мае 2019 года двоих граждан РФ, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), задержали на территории Ливии. Россияне занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране под руководством известного социолога Максима Шугалея.

Российские социологи провели несколько встреч с местными старейшинами и фокус-группой, а также взяли интервью у сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Эксперт назвал власти Ливии западными марионетками

Как заметил глава Фонда Александр Малькевич, незаконное удержание граждан РФ — это новый политический тренд для Ливии. Он отметил, что это уже не первый раз, когда Триполи берет в плен иностранцев для дальнейшего размена.

В ходе этой пресс-конференции поднимут вопросы о ситуации с правами человека в Ливии, о гражданах РФ и других государств, которых незаконно удерживают в стране, а также о характере предъявляемых обвинений и переговорах по их освобождению. Кроме того, участие в конференции примет сотрудник ФЗНЦ, участник мониторинговой группы, которая без каких-либо трудностей покинула территорию Ливии до задержания россиян, Александр Прокофьев.

Западная марионетка

Как отметил Иван Аркатов, ситуация в Ливии за последний год серьезно обострилась — гражданская война набирает обороты. Сегодняшнее положение дел в Ливии — результат свержения Муаммара Каддафи при активном вмешательстве стран Запада, в том числе Соединенных Штатов.

«Страна богата нефтью. Это, конечно же, для стран Запада является лакомым кусочком. За обладание территориями, богатыми ресурсами, идет борьба как внутри страны, так и между западными державами. Например, Францией и Италией. В целом Правительство национального согласия Ливии двигается исключительно в прозападном политическом векторе, а государственные структуры находятся под контролем иностранных спецслужб. Очевидно, что ПНС не самостоятельно в своих действиях, а задержание российских граждан это четко демонстрирует», — пояснил Иван Аркатов.

Эксперт назвал власти Ливии западными марионетками

По мнению эксперта, задержание россиян выгодно странам Запада, поскольку это позволит им оказывать на Россию политическое давление. Для этого используются клишированные обвинения о якобы вмешательстве в «выборный процесс», что, конечно же, не соответствует действительности.

«Что касается самой Ливии, Западу выгодно, чтобы страна находилась в постоянном состоянии гражданского конфликта. Управляемый хаос. Поэтому коллективный Запад будет делать все, чтобы страна не восстановила свою государственность. Они видят, что Россия спасла Сирию от настоящей катастрофы. И поэтому боятся, что Россия может спасти еще и Ливию», — заключил политолог.

Ранее Малькевич сообщил, что переговоры об освобождении россиян в Ливии не предавали огласке ради их безопасности. Фонд поддерживает постоянный диалог с российским МИД.

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