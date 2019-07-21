Эксперт назвал власти Ливии западными марионетками

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является западной марионеткой, а задержание российских граждан в этой стране крайне выгодно коллективному Западу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Политический терроризм

В понедельник, 22 июля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Москва, Зубовский бульвар, д.4, Малый зал) будет проходить пресс-конференция на тему «Политический терроризм Триполи: взгляд из России».

В мае 2019 года двоих граждан РФ, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), задержали на территории Ливии. Россияне занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране под руководством известного социолога Максима Шугалея.

Российские социологи провели несколько встреч с местными старейшинами и фокус-группой, а также взяли интервью у сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Как заметил глава Фонда Александр Малькевич, незаконное удержание граждан РФ — это новый политический тренд для Ливии. Он отметил, что это уже не первый раз, когда Триполи берет в плен иностранцев для дальнейшего размена.

В ходе этой пресс-конференции поднимут вопросы о ситуации с правами человека в Ливии, о гражданах РФ и других государств, которых незаконно удерживают в стране, а также о характере предъявляемых обвинений и переговорах по их освобождению. Кроме того, участие в конференции примет сотрудник ФЗНЦ, участник мониторинговой группы, которая без каких-либо трудностей покинула территорию Ливии до задержания россиян, Александр Прокофьев.

Западная марионетка

Как отметил Иван Аркатов, ситуация в Ливии за последний год серьезно обострилась — гражданская война набирает обороты. Сегодняшнее положение дел в Ливии — результат свержения Муаммара Каддафи при активном вмешательстве стран Запада, в том числе Соединенных Штатов.

«Страна богата нефтью. Это, конечно же, для стран Запада является лакомым кусочком. За обладание территориями, богатыми ресурсами, идет борьба как внутри страны, так и между западными державами. Например, Францией и Италией. В целом Правительство национального согласия Ливии двигается исключительно в прозападном политическом векторе, а государственные структуры находятся под контролем иностранных спецслужб. Очевидно, что ПНС не самостоятельно в своих действиях, а задержание российских граждан это четко демонстрирует», — пояснил Иван Аркатов.

По мнению эксперта, задержание россиян выгодно странам Запада, поскольку это позволит им оказывать на Россию политическое давление. Для этого используются клишированные обвинения о якобы вмешательстве в «выборный процесс», что, конечно же, не соответствует действительности.

«Что касается самой Ливии, Западу выгодно, чтобы страна находилась в постоянном состоянии гражданского конфликта. Управляемый хаос. Поэтому коллективный Запад будет делать все, чтобы страна не восстановила свою государственность. Они видят, что Россия спасла Сирию от настоящей катастрофы. И поэтому боятся, что Россия может спасти еще и Ливию», — заключил политолог.

Ранее Малькевич сообщил, что переговоры об освобождении россиян в Ливии не предавали огласке ради их безопасности. Фонд поддерживает постоянный диалог с российским МИД.