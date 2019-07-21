Москва, 21 июля. СМИ сообщили о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Первая информация о смерти 62-летнего главы Туркмении появились в ряде telegram-каналов и блогов.

При этом все сообщения были основаны на информации, якобы полученной от источников в оппозиции страны. Кроме того, о смерти Бердымухамедова также сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев в эфире радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на свои источники. По словам собеседников Рубаева, опирающихся на информацию от знакомых, «которые работают в спецслужбах», президент Туркмении якобы скончался 20 июля.

При этом, по сообщениям СМИ, Бердымухамедов вышел в отпуск 15 июля. Пресса также сообщала, что причина исчезновения президента Туркмении из медиаполя связана не с его кончиной, а с тяжелой болезнью матери.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в российском МИД, никакой официальной информации на этот счет пока не поступало.