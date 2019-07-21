Лидер умеренной исламистской партии будет участвовать в парламентских выборах в Тунисе

Тунис, 21 июля. Лидер умеренной исламистской партии Рэйчен Ганнуши намерен баллотироваться на парламентских выборах в Тунисе.

Официальный представитель партии «Эннахда» Имед Хмири подтвердил эту информация Reuters. Ганнуши принимал активное участие в революции в 2011 году. Он никогда не выдвигал свою кандидатуру на какую-либо официальную должность.

Эксперты считают, что заявление о том, что Ганнуши будет баллотироваться в парламент Туниса, свидетельствует о его желании занять лидирующую позицию в стране. Однако если он победит, то международная террористическая группировка запрещенная на территории России «Братья-мусульмане»1 усилит свои позиции во власти.

Планируется, что парламентские выборы в Тунисе пройдут 6 октября, а президентские выборы запланированы на 17 ноября.

1 Организация запрещена на территории РФ.