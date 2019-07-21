ЦИК Украины озвучил последние данные по явке на выборах в Раду

Киев, 21 июля. Явка на досрочных выборах в Раду по данным на 16.00 по местному времени составила 34,71%. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК Украины.

Уточняется, что информация по числу проголосовавших была собрана с четырех из 199 избирательных участков. Активнее всего голосуют жители Житомирской области, а Донецкая область, наоборот, пока держится в аутсайдерах. В ЦИК признали, что явка невысока, но объяснение этому простое — летний период голосования.

Как сообщалось ранее, на выборах уже проголосовали и нынешний президент страны, и его предшественник Петр Порошенко. Последний, конечно, остался верен своему антироссийскому курсу и призвал «дать отпор российскому реваншу»

Владимир Зеленский же заявил, что хочет видеть в парламенте только новые лица и ни с кем из представителей старой власти не видит будущей коалиции. Британское издание «Би-би-си» обратило внимание, что Зеленский и Порошенко проголосовали почти одновременно. Из-за этого местные телеканалы якобы не знали, кого показывать в прямом эфире.

Согласно последним данным исследований электоральных предпочтений на Украине, самой большой поддержкой пользуется партия Зеленского «Слуга народа», за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь», шансы войти в парламент есть и у партий «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко и политического объединения Святослава Вакарчука.