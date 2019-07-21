Бомбу нашли на пункте пропуска «Майорское» в Донбассе

Киев, 21 июля. Украинские спасатели нашли взрывоопасный предмет на территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» в Донецкой области у линии разграничения. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Сообщается, что ГСЧС подняла вопрос о временном прекращении функционирования пункта пропуска в Донбассе из-за обнаружения бомбы.

«В ходе обследования территории возле КПВВ «Майорское» пиротехники нашли взрывоопасный предмет», — говорится в сообщении ведомства.

В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что инициировали временное прекращение работы контрольного пункта, чтобы не допустить «гибели и травмирования гражданского населения», которое пересекает линию разграничения, и дополнительно обследовать территорию «Майорского».

Ранее сообщалось, что украинские силовики сорвали перемирие в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге Донецкой Народной Республики. Новое перемирие вступило в Донбассе в силу в полночь 21 июля. В соответствии с положениями соглашения, ведение огня полностью запрещено.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны. В ответ на это украинские власти начали так называемую АТО, позже переименованную в ООС, против региона. По информации ООН, жертвами вооруженной операции украинских военных стали более 10 тысяч человек. Конфликт пытаются урегулировать на минской площадке в рамках встреч контактной группы, однако Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.