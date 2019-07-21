Со свистом мимо Мосгордумы: технологии Запада провалились на митинге в Москве

Пламенные речи на грани «голодного обморока», обращение к полиции «быть вместе с народом», свист, оскорбления, флаги иностранных держав и другие эффектные приемы могли наблюдать все пришедшие на московский митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова или смотревшие трансляцию этого мероприятия. Техники зрелищные, но знакомые — угадывается почерк западных мастеров «бархатных революций» и майданов, которые стали учителями и спонсорами Навального и других оппозиционеров.

Не собрали — нарисуем, не пустили — покричим

Все началось с провала нескольких ставленников известного блогера Алексея Навального — Любови Соболь, Ивана Жданова, Ильи Яшина, Владимира Милова и Константина Янкаускаса и еще 30 поддержанных навальнистами кандидатов на подписной кампании в Московскую городскую думу. Всем кандидатам непарламентских партий и самовыдвиженцам нужно было собрать 3% подписей избирателей в своем округе.

Кандидаты оппозиции жаловались, как им тяжело собирать подписи и как много в их сторону провокаций, а потом вдруг свершилось чудо — собрали все, кроме Милова, буквально на последней неделе. Вот только «чудо» оказалось очень прозаичным: подписи за них попросту нарисовали специально подготовленные люди — материалы об этом выходили на ФАН. В Мосгоризбиркоме забраковали подписи фэбэкашников и многих других, включая и вполне провластных самовыдвиженцев. Но навальнисты не пожелали с этим мириться и не пошли в суд, что было бы логично, но не так эффектно. После стихийных пикетов на Трубной площади, у московского избиркома и думы они все же организовали митинг, и власти города его согласовали.

«Пропускай за рамки!»

Требование допустить на выборы всех, кто собрал и принес подписи, формально было ключевым и на митинге 20 июля, организованном незарегистрированной «Либертарианской партией» Михаила Светова. Но только формально: громче всего со сцены звучали лозунги, не имевшие отношения к московским выборам.

Так, Константин Янкаускас начал свою речь, обратившись к охранявшим митинг полицейским и росгвардейцам — мол, жизнь полицейского так же тяжела, несвободна и беспросветна, как и всех людей в России, будьте с нами, а не с «ними», пропустите людей за рамки. Подобное было совсем недавно — в Венесуэле. Во время апрельских волнений в этой стране значительная часть полицейских отказалась задерживать сторонников вашингтонского выдвиженца и самозванца Хуана Гуайдо и встала на его сторону против законно избранного президента Николаса Мадуро, писала «Газета.ру».

Янкаускас, как и Навальный, очень многому научился у «профессиональных революционеров» с Запада, вот только адаптировать технологии слабо умеет: исходные ситуации в России и Венесуэле сильно различаются, так что московских росгвардейцев пламенный призыв не впечатлил, как и то, что за этим последовало.

Провокации в расчете на жесть

Оскорбления в адрес полиции пошли сразу же, ораторам на сцене вторила толпа, отдельные активисты выкрикивали стоявшим в оцеплении росгвардейцам ругательства почти в лицо. Тоже старая и всем знакомая технология — в Киеве 2013 года, в Ливии, в Колумбии, в Грузии, в Венесуэле. Да и в Екатеринбурге во время акции в защиту сквера специальные люди в толпе подходили к оцеплению на расстояние почти физического контакта и кричали «Позор!» в лица силовикам.

Подобное поведение человеческий мозг воспринимает точно так же, как замах для удара, то есть как угрожающее личной безопасности поведение, агрессию, на которую люди тренированные привыкли отвечать. Организаторам митинга в Москве и их западным спонсорам были очень нужны кадры как в Венесуэле — со смелыми юными революционерами, которых жестоко скручивают «псы режима».

К счастью, московских силовиков профессиональная выдержка не подвела, и оппозиционеры лишились последнего шанса на шоу с жесткими задержаниями, падениями в красивых позах и выкрученными руками прямо посреди мероприятия.

В пользу голодающей Соболь

Больше всего пришедшие на акцию ждали самого медийного участника этой кампании — юриста ФБК Любовь Соболь, которая за семь дней до мероприятия объявила голодовку в знак протеста из-за недопуска к выборам в Мосгордуму. Она появилась на сцене в красном брючном костюме, на шпильках (очень неосторожно и мало уместно на митинге), изящно опираясь на руку Ивана Жданова. Вот только голос кандидата в кандидаты был мощен и громок до визга, что никак не соответствует состоянию ослабленного недельным голодом человека.

«Слезы на очах моих... Обессиленная Соболь орет громче моего старшины в армии;)» — пишет автор Telegram-канала «Кремлевская прачка».

До мероприятия многие строили предположения, что ее выступление закончится эффектным падением в обморок на руки соратникам и госпитализацией, но без такой театральщины решили обойтись. Видимо, потому что кураторы Навального и Ко вспомнили просчет во время украинского Майдана — когда только освобожденная из тюрьмы Юлия Тимошенко предстала на сцене в инвалидном кресле, но сразу после встала и пошла.

Но и в Москве без курьезов не обошлось — некоторые участники пришли на митинг со снеками и просто перекусывали, а команда Соболь записала их всех в «провокаторы и предатели», вызвав поток иронии блогеров и совет посетить психиатра.

Просвистели 300 тысяч за 10 секунд

Много шуток вызывали и свистки, которые раздавали всем проходящим за рамки — со сцены призывали активно пользоваться ими, чтобы «освистывать» власть, но люди так увлекались, что перекрывали свистом и выступающих. А журналист Антон Красовский подсчитал, во сколько обошлись подобные сувениры.

Зачем свистки? Да опять же, в расчете на инциденты. Громкий резкий звук, бьющий по ушам и нервам, всегда провоцирует людей на спонтанное поведение и проявление эмоций, тут даже за примерами далеко не надо ходить — можно вспомнить атмосферу на футбольных трибунах, где шумовые эффекты очень любят. Если эмоционально зарядить толпу негативом со сцены и подогреть изнутри раздражающим фактором, что-то плохое всегда может случиться, и кому-то было это очень нужно.

«Чтобы как в Грузии и на Украине»

Заметили на митинге оппозиционеров и совсем интересное — иностранные флаги, конкретнее — грузинские и украинские. Не надо напоминать, что именно произошло в этих странах совсем недавно, как все разворачивалось и правительство какой страны под звездно-полосатым флагом вложило немало усилий, чтобы недовольство политикой и протестные настроения отдельных людей привели к полноценному перевороту и конфликтам.

Но не секрет, что многие видные представители либеральной общественности, тот же Навальный, открыто поддерживали и поддерживают антироссийские перевороты на Украине и в Грузии, осуждая так называемую «российскую агрессию».

Не исключено, что «гости» из соседних держав под флагами на московском митинге, формально проводимом за честные выборы регионального парламента, — это такой сигнал от организаторов «своим» — мол, мы все делаем для того, чтоб было как там. Вот только вряд ли у них что-то получится: все «майданные» технологии опираются на одно — критическую массу идиотов, готовых променять свою страну на обещанные радости кармана и желудка, как когда-то в 2015 году написал ироничный блогер Douglas.

В России этой массы просто нет, что показывает уровень вовлеченности в протест. Если на «самый крупный», по отзывам самих организаторов, разрешенный столичный митинг приходит меньше 0,1% населения Москвы, да и то половина приехала по разнарядке из региональных штабов Навального, шансы лидеров оппозиции высоко взлететь невелики.