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Ребенок погиб при ракетном обстреле на юге Сирии

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Ребенок погиб при ракетном обстреле на юге Сирии

Дамаск, 21 июля. Два человека, в том числе один ребенок, погибли при ракетном обстреле в районе Саса в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии. Об этом сообщило государственное информационное агентство САНА.

По данным издания, снаряд попал в автомобиль. В результате этого погибли водитель и находившаяся неподалеку девочка. Трое женщин получили ранения.

Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Дубровин сообщил, что военные РФ доставили более двух тонн гуманитарной помощи в один из населенных пунктов Восточной Гуты. 

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. На сегодняшний день в стране продолжаются зачистки от боевиков и членов бандформирований. Власти САР ведут активную работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев на родину.

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Источник: САНА
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