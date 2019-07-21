Украинский политолог отреагировал на заявление Зеленского о качествах нового премьера

Кто бы ни стал новым премьером Украины, серьезных сдвигов во внутренней и внешней политике ожидать не стоит. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Без политического прошлого

Новым премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист без политического прошлого. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский на избирательном участке, куда он пришел проголосовать на выборах в Верховную раду.

Он отметил, что будущий глава правительства должен быть человеком, который не занимал ни эту должность, ни пост спикера Верховной рады, ни пост главы какой-либо парламентской фракции.

«Я вижу такого человека. Честно вам скажу — провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми», — сказал Зеленский и добавил, что подобные его требования могут не понравиться некоторым политикам, которые участвуют в выборах в парламент, поскольку они на месте премьера видят себя.

Курс неизменный

Как отметил Евгений Голышкин, заявление Владимира Зеленского является обычным популизмом. После антиконституционного путча 2014 года Украина потеряла всякую политическую субъектность.

«Президент Зеленский и его команда пытались использовать некую риторику о «новом курсе» и более «независимой» политике от различных международных институтов. Однако уже первые его кадровые назначения и заявления на международных встречах четко говорят о том, что курс остается неизменным и «бенефициары Евромайдана» по-прежнему у руля не только во внутренней, но и во внешней политике», — пояснил Голышкин.

Он отметил, что Украина будет и дальше влезать в долги МВФ и других финансовых институтов (ЕБРР, Всемирного банка и прочих) и проводить политику «колониальной администрации», спускаемую ей сверху. Народу Украины придется и дальше нести тяжкую ношу «буферной зоны» и выступать форпостом антироссийской политики ЕС и США.

«Получается, что какой-то новый премьер-министр в качестве хорошего управленца и экономиста будет вынужден просто обосновывать и систематизировать все ту же череду губительных неолиберальных экономических реформ. Они предусматривают удешевление рабочей силы, урезание социальных льгот, открытие рынка сельскохозяйственных земель, приватизацию остатков государственных стратегических предприятий и деиндустриализацию остатков промышленного потенциала бывшей УССР», — добавил Евгений Голышкин.

По мнению политолога, все это будет сопровождаться излюбленным приемом украинского политикума по перекладыванию вины на предшественников — в данном случае марионеточной команды Петра Порошенко. Первые 60 дней правления «новой власти» показали, что никакого принципиального отличия от предшественников во внутреннем и внешнем курсе нет. Поэтому рассчитывать на большую роль менеджера-экономиста, да еще и независимого, не приходится вовсе, считает эксперт.

«Слова нового президента о том, что он «уже проводит консультации с некоторыми людьми», подчеркивают не факт условных собеседований с претендентами, а кулуарный процесс согласования с «большими игроками» внутренних финансово-промышленных групп. В этом процессе участвуют и заинтересованные внешние силы, которые осуществляют процесс по созданию из Украины деиндустриализированной и управляемой извне территории с подлежащими приватизации остатками промышленности и энергетики, огромных площадей плодородных сельскохозяйственных земель и высококвалифицированного сегмента рынка дешевой рабочей силы», — заключил Евгений Голышкин.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. В них участвуют 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.