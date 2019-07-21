Члены избиркома на Украине соорудили на участке сейф из кастрюли

Киев, 21 июля. Члены избирательной комиссии на внеочередных выборах в Верховную раду Украины в Кировоградской области сделали сейф из обычной кастрюли. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский юрист Михаил Шнайдер.

Он опубликовал фотографию, которая была сделана на участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района. Ни снимке запечатана кастрюля с крышкой, которая обмотана обычной резинкой для денег. На ней была надпись «сейф». Настоящий сейф позже привезли в участок, а кастрюлю со стола убрали.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в парламент страны. Украинцы смогут проголосовать с 08.00 до 20.00. Председатель центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила, что голосование проъодит «должным образом», из 30 тысяч избирательных участков с нарушениями открылись 27. По информации советника министра внутренних дел Украины Ивана Стойко, в ходе голосования было зафиксировано уже более 800 сообщений о нарушениях, больше всего — в Киеве, в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с женой проголосовали на внеочередных выборах в Верховную раду страны, а спикер парламента страны Андрей Парубий приехал на избирательный участок без паспорта.