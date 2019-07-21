Зеленский рассказал, какой законопроект одним из первых рассмотрит новая Рада

Киев, 21 июля. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой законопроект подаст одним из первых на рассмотрение новой Верховной раде. Он добавил, что в первый день работы нового парламента будет подано несколько документов.

На Украине 21 июля проходят внеочередные выборы депутатов Верховной рады. Половина депутатского корпуса — 225 человек — будет избрана по партийным спискам. Другие 50% парламентариев будут избраны в мажоритарных округах. Участвовать в выборной гонке могут только партии, преодолевшие проходной барьер в 5%.

Владимир Зеленский рассказал, какие законопроекты первоочередно будут поданы на рассмотрение нового парламента.

«Одним из первых, потому что там в первый день (работы нового парламента. — Прим. ред.) будет не один законопроект, я уверен, мы наконец должны с вами снять неприкосновенность (с депутатов Рады. — Прим. ред.)», — сказал президент Украины в эфире телеканала «112. Украина».

Ранее Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины проголосовали на внеочередных выборах парламентариев. Президент Украины рассказал, что хочет видеть в Раде «только новые лица», так как ни с кем из старой власти «не видит коалиции».

Напомним, в гонке за голоса граждан Украины борются 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных округах. Председатель центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук сообщила, что из 30 тысяч избирательных участков с нарушениями открылись 27. По информации советника главы МВД Украины Ивана Стойко, в ходе голосования были зафиксированы уже более 800 сообщений о нарушениях. Больше всего сведений о нарушениях поступало в Киеве, а также Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Были составлены шесть административных протоколов, а также возбуждены 10 уголовных дел.