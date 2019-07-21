Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Успенская призналась, что хочет сына от английского композитора

290
0 Оставить комментарий

Успенская заявила, что не «хуже Пугачевой» и раскрыла виды на донора спермы

Рига, 21 июля. Любовь Успенская заявила, что не собирается отказываться от своей идеи родить ребенка и призналась, что мечтает о сыне.

«Я хочу ребенка. Чем я хуже Пугачевой?» — удивилась она.

65-летняя артистка добавила, что дочь у нее у же есть, поэтому теперь она хочет мальчика. Кроме того, Успенская рассказала, что мечтает о том, чтобы донором спермы был английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер

«Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов», — заверила она в комментарии KP.RU.

К  слову, о поиске женщины, которая согласилась бы исполнить роль биологической матери, Успенская ранее объявила в своем Instagram.

Ранее телеканал «МИР24» сообщал о том, что Успенская была замужем четыре раза. В первом браке у нее родились мальчики-близнецы, но они умерли. Во втором и третьем браке детей не появилось. Только с четвертым мужем Александром Плаксиным Успенская родила дочь Татьяну. В этом году ей исполнится 30 лет.

«Я королева-мама. Я считаю, что я для своей дочери королева. Королева для своей семьи», — заявила она в интервью телеканалу.

Напомним, двойняшек Пугачевой и Галкина Гарри и Лизу им родила суррогатная мать. Яйцеклетки были заморожены Примадонной 11 лет назад.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров