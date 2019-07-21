Сирия новости 21 июля 16.30: ВВС Сирии работают в Идлибе, в Алеппо предотвращен теракт

Сирия, 21 июля. ВВС Сирии работают в Идлибе, в Алеппо турецкая военная полиция обезвредила автомобильную бомбу. В Ракке убит сотрудник следственного комитета SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям радикалов в Идлибе и Алеппо.

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в район скопления джихадистов на юго-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявили о том, что ими якобы была уничтожена БМП САА в Хаме.

Курды: расследуют детали покушения на сотрудника следственного комитета в Ракке, подозреваются в попытке взорвать автомобиль в городе Азаз в Алеппо.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии совершили боевой вылет в район поселка Хувейр Аль-Исса и сбросили бомбы на укрепления протурецких боевиков, действующих в северных районах провинции Алеппо. Сведения о потерях среди радикалов пока что уточняются, как передает информагентство Step News Agency. Отряд Сирийской арабской армии (САА) базирующийся у поселка Тель-Алуш обстрелял радикалов в районе поселка Джазрая, о чем также сообщает источник.

По данным портала Halab Today TV, в городе Азазе протурецкая военная полиция обезвредила бомбу, подложенную в автомобиль местного судьи. Пока военная полиция проводит расследование, кем была совершена попытка покушения на судью, но турецкие СМИ уже обвиняют курдские отряды самообороны.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в южных районах Идлиба. С самолетов были нанесенные точечные удары по расположениям джихадистов в районе поселка Шейх-Мустафа, как сообщает Twitter-канал Masar Press Net. Атакованы также были расположения боевиков в предместьях города Кафр-Саджна, Маарет-Хурма, Ан-Накир и Маарет Ас-Син.

ВКС РФ в свою очередь совершили боевой вылет в районы где сосредоточены радикалы. Были атакованы опорные пункты и склады боеприпасов у города Аль-Касабия, Аринба, Тремала, о чем также сообщает источник. Информация о потерях джихадистов пока уточняется.

Провинция Ракка

В городе Ат-Табка группа неизвестных боевиков напали на одного из сотрудников следственного комитета «Демократических сил Сирии» (SDF) Шакифа Мохаммеда Канга, как сообщает новостной портал Baladi News. Группировка ворвалась в приемную комитета и зарезала сотрудника. Больше никто не пострадал. Курдские силы безопасности «Асайиш» уже проводят расследование. Некоторые источники обвиняют в налете «спящие ячейки» «Исламского государства»1, другие склонны считать, что нападение могли совершить и недовольные курдской политикой и арестами местного населения – за последние месяцы SDF не заработали особой симпатии у местного арабского населения.

Провинция Хама

Боевики ведут огонь из артиллерийских установок по укрытиям сирийской армии в районе поселка Сарман, Хаваш и Хавия. Также продолжаются боевые столкновения в районе поселка Тель-Маллах, как сообщает twitter-канал Masar Press Net. Сведения о потерях с обеих сторон пока не поступали. В это время ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по расположениям радикалов в районе поселка Мурек и в предместьях города Кафр-Зета, где по-прежнему укрываются боевики «Тахрир аш-Шам», а также союзной ей «Джейш аль-Изза», как сообщает Step News Agency.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» (известна еще как «Фронт национального освобождения») заявили об уничтожении в результате ракетной атаки танка и бронированной машины пехоты САА в окрестностях поселка Аль-Бахса на западе провинции, как передает местный источник новостей в сетиTwitter Awaad Ahmad. Официальные СМИ пока не подтверждают потерь сирийской армии на западном фронте.

1 Организация запрещена на территории РФ.