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Сирия новости 21 июля 16.30: ВВС Сирии работают в Идлибе, в Алеппо предотвращен теракт

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Сирия новости 21 июля 16.30: ВВС Сирии работают в Идлибе, в Алеппо предотвращен теракт

Сирия, 21 июля. ВВС Сирии работают в Идлибе, в Алеппо турецкая военная полиция обезвредила автомобильную бомбу. В Ракке убит сотрудник следственного комитета SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям радикалов в Идлибе и Алеппо.

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в район скопления джихадистов на юго-западе Хамы. 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявили о том, что ими якобы была уничтожена БМП САА в Хаме. 

Курды: расследуют детали покушения на сотрудника следственного комитета в Ракке, подозреваются в попытке взорвать автомобиль в городе Азаз в Алеппо. 

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

ВВС Сирии совершили боевой вылет в район поселка Хувейр Аль-Исса и сбросили бомбы на укрепления протурецких боевиков, действующих в северных районах провинции Алеппо. Сведения о потерях среди радикалов пока что уточняются, как передает информагентство Step News Agency. Отряд Сирийской арабской армии (САА) базирующийся у поселка Тель-Алуш обстрелял радикалов в районе поселка Джазрая, о чем также сообщает источник.

По данным портала Halab Today TV, в городе Азазе протурецкая военная полиция обезвредила бомбу, подложенную в автомобиль местного судьи. Пока военная полиция проводит расследование, кем была совершена попытка покушения на судью, но турецкие СМИ уже обвиняют курдские отряды  самообороны.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в южных районах Идлиба. С самолетов были нанесенные точечные удары по расположениям джихадистов в районе поселка Шейх-Мустафа, как сообщает Twitter-канал Masar Press Net. Атакованы также были расположения боевиков в предместьях города Кафр-Саджна, Маарет-Хурма, Ан-Накир и Маарет Ас-Син.

ВКС РФ в свою очередь совершили боевой вылет в районы где сосредоточены радикалы. Были атакованы опорные пункты и склады боеприпасов у города Аль-Касабия, Аринба, Тремала, о чем также сообщает источник. Информация о потерях джихадистов пока уточняется.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

 В городе Ат-Табка группа неизвестных боевиков напали на одного из сотрудников следственного комитета «Демократических сил Сирии» (SDF) Шакифа Мохаммеда Канга, как сообщает новостной портал Baladi News. Группировка ворвалась в приемную комитета и зарезала сотрудника. Больше никто не пострадал. Курдские силы безопасности «Асайиш» уже проводят расследование. Некоторые источники обвиняют в налете «спящие ячейки» «Исламского государства»1, другие склонны считать, что нападение могли совершить и недовольные курдской политикой и арестами местного населения – за последние месяцы SDF не заработали особой симпатии у местного арабского населения.

Провинция Хама

Провинция Хама

Боевики ведут огонь из артиллерийских установок по укрытиям сирийской армии в районе поселка Сарман, Хаваш и Хавия. Также продолжаются боевые столкновения в районе поселка Тель-Маллах, как сообщает twitter-канал Masar Press Net. Сведения о потерях с обеих сторон пока не поступали. В это время ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по расположениям радикалов в районе поселка Мурек и в предместьях города Кафр-Зета, где по-прежнему укрываются боевики «Тахрир аш-Шам», а также союзной ей «Джейш аль-Изза», как сообщает Step News Agency.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» (известна еще как «Фронт национального освобождения») заявили об уничтожении в результате ракетной атаки танка и бронированной машины пехоты САА в окрестностях поселка Аль-Бахса на западе провинции, как передает местный источник новостей в сетиTwitter Awaad Ahmad.  Официальные СМИ пока не подтверждают потерь сирийской армии на западном фронте.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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