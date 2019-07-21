«Динамо» интересуется полузащитником «Ахмата»

Москва, 21 июля. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва интересен «Динамо».

По словам источника, трансфер 24-летнего бразильца оценивается в 6 млн евро. При этом грозненский клуб не хочет расставаться с одним из лидеров команды.

Сообщается, что переход может состояться ближе к концу трансферного окна в том случае, если «Динамо» не найдет альтернативных вариантов укрепления состава.

Силва перешел в «Ахмат» летом 2017 года из шведского «Кальмара» за 1 млн евро. С тех пор он провел в составе клуба из столицы Чечни 56 матчей, забил 5 мячей и отдал 11 результативных передач.

В первом туре чемпионата России «Ахмат» на своем поле добился победы над «Краснодаром» 1:0 — мяч на счету полузащитника Бернарда Бериши. «Динамо» в стартовой встрече разошлось миром с тульским «Арсеналом» (1:1).