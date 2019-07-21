Москва, 21 июля. Сериал «Воронины» прекращает свое существование. Об окончании съемочного процесса сообщила актриса Екатерина Волкова, исполнившая одну из главных ролей в ситкоме.

По ее словам, у некоторых актеров осталось еще несколько съемочных смен, а кто-то уже появился в своей «крайней» сцене на площадке.

«В августе этот павильон вовсе разберут, и сюда «въедут» новые жильцы снимать новый проект», — написала Екатерина Волкова в своем аккаунте в Instagram.

Она отметила, что испытывала смутные чувства по случаю скорого завершения сериала. Актриса рассказала, что до этого неоднократно говорили о возможном окончании ситкома, но никто из каста не воспринимал это всерьез, так как все равно снимались новые серии.

«Но на днях, когда мы с Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съемок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец», — поделилась Волкова.

По словам актрисы, на нее нахлынули «безумная грусть и растерянность». Она добавила, что заключительный сезон «Ворониных» будет трогательным и смешным. Впереди актеров ждут съемки финальных сцен в Сочи.

Ранее российский артист Борис Клюев, известный по работе в сериале «Воронины», рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Напомним, сериал «Воронины» впервые вышел на экраны осенью 2009 года. С того момента были отсняты 24 сезона ситкома — речь идет о более 500 сериях, пишут СМИ.