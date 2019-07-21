Порошенко рассказал, за кого проголосовал на выборах в Раду

Киев, 21 июля. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что на досрочных выборах в Раду поддержал партию, которой «по силам остановить российский реванш» и двигать страну в Европейский союз и Североатлантический альянс. Об этом он заявил представителям СМИ после голосования на своем избирательном участке.

«Я проголосовал за ту команду, уникальную, которая способна остановить российский реванш и двигать страну вперед. За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность», — заявил экс-глава Украины.

Порошенко также заявил журналистам, что партией, за которую он проголосовал на досрочных парламентских выборах, стала возглавляемая им «Европейская солидарность».

Украинские пользователи активно обсуждают заявление экс-президента страны, удивляясь, почему он до сих пор на свободе.

«Почему не забрали на допрос в НАБУ этого избирателя?» — поинтересовался пользователь под ником Mark Goldberg.

Многие упрекают Порошенко за то, что он носится с ЕС и НАТО в течение долгих лет и никак не может расстаться с этой идеей.

«Как любит «рисоваться»! Уже не у власти, а с «корытом» расстаться не может… Противно смотреть», — пишут участники обсуждения.

Напомним, выборы в украинский парламент стартовали в 08.00 (совпадает с московским временем).

В апреле текущего года после инаугурации шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.