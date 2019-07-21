Зеленский заявил, что хочет видеть в Раде только новые лица





Киев, 21 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит коалиции в новой Раде ни с кем из «старой власти».

«Я хочу, чтобы были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции», — признался он после того, как проголосовал на внеочередных парламентских выборах в стране.

Зеленский добавил, что рассчитывает, что результат голосования будет честным и справедливым. По его мнению, в ходе выборов люди покажут свое «отношение к партии».

Кроме того, украинский президент рассказал и о том, каким, по его мнению должен быть новый премьер Украины. По его словам, человек, который возглавит правительство, должен быть не политиком, а экономистом без какого-либо политического прошлого.

Рассказал он и о том, что одним из первых законопроектов, которые будут предложены на рассмотрение новой Рады, будет закон о лишении депутатского иммунитета, отмечает «Газета.ру».

Внеочередные выборы в Раду проходят на Украине в воскресенье. По данным советника министра внутренних дел Украины Ивана Стойко, в ходе голосования было зафиксировано уже более 800 сообщений о нарушениях. Больше всего их поступало в Киеве, а также Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

На поступившие жалобы отреагировали составлением шести административных протоколов, а также возбуждением 10 уголовных дел.