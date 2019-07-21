Малькевич расскажет о переговорах по освобождению задержанных в Ливии социологов из РФ

Москва, 21 июля. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич расскажет о переговорах по освобождению задержанных в Ливии сотрудников организации, которые проводили в африканской стране социологические исследования. По его словам, вопросы по ситуации с правами человека в Ливии будут подняты на пресс-конференции в Москве, запланированной на 22 июля.

Два сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан занимались социологическими исследованиями в Ливии. Они были задержаны в мае 2019 года. Возможной причиной задержания социологов стала их встреча с Саифом аль-Исламом, сыном Муаммара Каддафи. Информация о встрече с ним сообщалась в отчете Фонда.

«Открыто занимаясь социологическими исследованиями, наши коллеги были обвинены во «вмешательстве» в выборный процесс. Незаконное удержание граждан России — новый политический тренд для Ливии. В частности, это не первый случай, когда правительство Триполи берет в плен иностранных граждан для дальнейшего размена», — написал Александр Малькевич в своем telegram-канале.

Он отметил, что на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» 22 июля будут подняты вопросы по теме прав человека в Ливии, а также вопросы о гражданах России и других стран, которых незаконно удерживают на территории африканской страны, причинах задержания сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, характере предъявляемых им обвинений и переговорах по их освобождению.

Александр Малькевич также сообщил, что в пресс-конференции также примет участие Александр Прокофьев — сотрудник Фонда защиты национальных ценностей и третий участник той самой мониторинговой группы в Ливии.

Ранее в департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что российское внешнеполитическое ведомство окажет необходимую консульскую помощь задержанным в Ливии россиянам. В министерстве иностранных дел добавили, что уже предприняты необходимые шаги по выяснению обстоятельств и причин задержания социологов.