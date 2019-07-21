Зеленский с женой проголосовали на выборах в Раду

Киев, 21 июля. Президент Украины Владимир Зеленский с женой проголосовали на внеочередных выборах в Верховную раду страны.

Трансляцию вел телеканал «112. Украина». Зеленский не сообщил, за какую партию отдал свой голос, так как не имеет права этого делать согласно украинскому законодательству.

«Кажется, мне достаточно уже штрафов», — иронично заметил глава украинского государства, отвечая на просьбу журналистов показать бюллетень.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий приехал проголосовать на выборах в парламент страны без паспорта.

Напомним, внеочередные выборы в украинский парламент стартовали в воскресенье. Для украинцев с 08.00 до 20.00 будут работать избирательные участки. Председатель центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук проинформировала, что голосование проходит «должным образом», из 30 тысяч избирательных участков с нарушениями открылись 27.

Политолог Максим Жаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады. По мнению эксперта, вряд ли по итогам выборов партия «Слуга народа» Зеленского получит абсолютное большинство в парламенте страны, новый президент вынужден будет вступать в коалицию с мейнстримными партиями Украины.