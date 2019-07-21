Политолог пояснил, зачем Тимошенко призывает украинцев не менять коней на переправе

Глава всеукраинского объединения «Батькивщина» («Родина»), бывший премьер министр Украины Юлия Тимошенко пытается мобилизовать свой электорат как в последний раз. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Юрий Якорь, комментируя призыв к украинцам не делать экспериментов.

Нет времени на эксперименты

Юлия Тимошенко призвала сограждан начинать действовать сразу, как опустят в урны свои бюллетени. По ее мнению, у Украины больше нет времени на эксперименты. Однако она так и не пояснила, что именно должны делать украинцы.

«Времени на ошибки не осталось… Сейчас у Украины нет лишних лет, нет лишнего времени на эксперименты. Нам реально нужно после парламентских выборов начинать действовать», — заявила Юлия Тимошенко сразу после того, как вышла из кабинки для голосования.

Она выразила мнение, что, несмотря на то, что жители Украины сегодня живут почти впроголодь, у них осталось самое главное — демократия. Благодаря ей страна наконец-то сможет встать на ноги, уверена Тимошенко.

Кроме того, лидер «Батькивщины» прокомментировала и возможность назначения ее премьер-министром страны. Однако ответила Тимошенко на этот вопрос весьма уклончиво.

«Никто не знает, кто кем будет, сегодня не знает, кто будет следующим премьер-министром», — заявила украинский политик.

Но Тимошенко отметила, если она станет главой правительства, то ее команда готова к работе.

Шансы Тимошенко

Как отметил Юрий Якорь, в ходе дня голосования основная задача любой политической силы — это мобилизация своих избирателей и попытка сагитировать за себя. Юлия Тимошенко своим заявлением о том, что Украины нет времени на эксперименты, фактически призывает не менять коней на переправе и довериться ей, а не голосовать за котов в мешке вроде Святослава Вакарчука или Владимира Зеленского.

«Понятно, что выиграть у нее не получится, но для нее важно сохранить свое место в политике и добиться места в правительственной коалиции. Последняя задача трудновыполнимая, но зато дает возможность критиковать популистское правительство, которое сформирует новая Рада. Шансы стать премьером у Тимошенко нулевые. Владимир Зеленский уже заявил, что ему нужен политик без высшего государственного опыта на этом посту. Не думаю, что «Батькивщину» даже пригласят в коалицию со «Слугой народа». Выборы его партия выиграет, но правительство в одиночку вряд ли сможет сформировать. России придется в любом случае разбираться с их итогом», — заключил политолог.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. В них участвуют 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.