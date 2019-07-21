Чемпионат по скоростным гонкам прошел в сирийской провинции Дамаск

Дамаск, 27 июля. Пару дней назад в городе Сейдная сирийской провинции Дамаск прошёл третий этап чемпионата Сирии по скоростным гонкам. Мероприятие проводится при поддержке Министерства туризма Сирии и сирийского автомобильного клуба. В чемпионате участвуют 23 команды.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Минувший чемпионат прошел на высоком уровне, по словам участников гонки, трасса характеризуется сложностью своего хода и относится ближе к профессиональным трассам, на которых пилоты болидов могут показать мастерство управления и силу автомобиля.

До 2011 года, пока не началась война в Сирии, в чемпионате по скоростным гонкам принимали участия представители разных стран: Франция, Турция, Ирак и т.д. Сейчас, впервые за восемь лет, чемпионат начал набирать обороты. Уже в этом году в чемпионате принял участие Ливан.

Сирийский автомобильный клуб Сирии был создан 1 мая 1950 года в Дамаске по инициативе членов первого Бюро. Клуб вступил в Международную автомобильную федерацию (FIA) в 1960 году и стал ее официальным представителем в Сирии.

Последний этап чемпионата Сирии по скоростным гонкам состоится 29 сентября на трассе клуба в Махер Сейдная. Кульминация турниров и окончание сезона пройдет 24 октября.

Активизация различных мероприятий на территории сирийской республики в первую очередь говорит о приходе безопасности и стабильности. Приход сирийской правительственной армии для многих стал символом возвращения к нормальной жизни: люди больше не боятся выходить на улицы, они возвращаются в родные дома и населенные пункты с целью вернуть родину в довоенное состояние.

Ранее сообщалось, что в связи с безопасностью и стабильностью, которые начали распространяться по всей территории Сирии, был открыт фестиваль под названием «Нас объединяет Шам», который продлится один месяц. В рамках мероприятия ранеными сирийским солдатам и родственникам погибших бойцов Сирийской арабской армии (САА) оказывается материальная помощь.