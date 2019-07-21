Донбасс сегодня: перемирию конец, «правосеки» убивают людей, Луганск принимает раненых

Донбасс, 21 июля. Украинские войска обстреляли ЛНР, есть раненые и погибшие. Силы ООС сорвали бессрочное перемирие в ДНР. «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) бесчинствует к западу от Донецка. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в Луганской Народной Республике были отмечены смертью и ранениями мирных жителей по вине вооруженных формирований Украины. Город Первомайск в ЛНР около семи часов вечера был обстрелян из минометов калибром 120 мм. Убита женщина 1965 года рождения, осколками мин ранены семь человек, в том числе дети 3 и 14 лет. Маленькая девочка доставлена в Луганск в центральную республиканскую больницу с ранением головы. Город полностью лишился электричества в результате обесточивания ЛЭП. Как сообщает Совместный центр контроля и координации прекращения огня, обстрел был выполнен по приказу командира 54-й механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко.

Как сообщают донецкое и луганское представительства в СЦКК, всего территория республик подверглась обстрелам за сутки 28 раз. На Луганском направлении снаряды ВСУ из минометов и гранатометов летели по населенным пунктам Калиново, Логвиново, Первомайск и Нижнее Лозовое. В ДНР по всем направлениям республики выпущено 445 боеприпасов. В результате попаданий нанесены множественные повреждения жилому сектору. В Докучаевске поврежден газопровод, в Еленовке, Зайцево и Александровке — шесть домов.

Примечательно, что активизация подразделений ВСУ в зоне ООС случилась всего за несколько часов до вступления в силу бессрочного перемирия. Отметим, что после начала действия соглашения украинские войска через 12 с небольшим часов открыли огонь по поселку Новая Таврия из стрелкового оружия. Таким образом, ничего сверхъестественного при новом украинском президенте не произошло: украинские войска как не соблюдали достигнутых договоренностей, так и продолжают их не соблюдать.

В ДНР рассказали об усилении группировок ВСУ

Разведка управления Народной милиции ДНР установила, что в настоящий момент ВСУ производят дислокацию тяжелой огневой техники в район передовых позиций. Так, на Горловском и Мариупольском направлениях командование Операции объединенных сил усиливает группировки войск техникой и живой силой. Под Горловку направлено два огневых взвода, на позиции на южном направлении — один огневой взвод.

В каждом подразделении находится по три самоходные артиллерийские установки «Мста-С» калибром 152 мм. Командование осуществляется из штаба Объединенных сил в Краматорске.

По информации разведки ДНР, командование ООС планирует нанести артиллерийские удары по населенным пунктам Зайцево, Горловка и Безыменное с целью обвинить Народную милицию ДНР в ответном огне. Провокации планируются с привлечением украинских СМИ.

В Донецке опровергли заявления Киева о гибели жителя Красногоровки

В субботу в Красногоровке, находящейся под контролем украинской власти, от разрыва гранаты погиб мужчина 1958 года рождения. По заявлению штаба ООС, вина за его смерть возложена на армию ДНР.

Как сообщил представитель Народной милиции дончан майор Даниил Безсонов, обстрел жилого дома в Красногоровке произведен со стороны здания техникума, расположенного в 500 метрах от места гибели человека. Учебное заведение используется националистами «Правого сектора» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) в качестве совместного опорного пункта с бойцами ВСУ. Имеющаяся у Народной милиции информация подтверждает, что обстрел был подстроен и имел ясную цель — обвинение ДНР в нарушении перемирия.

Происшествие в Красногоровке сейчас расследуют украинские следователи, а выводы военных ДНР подтверждают свидетели из числа местных жителей, соседей погибшего, заявил Безсонов. Однако штаб ООС выступил с обвинительным заявлением в сторону донецкой армии. Представители СЦКК от Украины совместно со штабом ООС готовят поддельные фото- и видеодоказательства о причастности Народной милиции к обстрелу.

Регулярные издевательства взводного ВСУ над солдатом привели к трагедии

Военная прокуратура Украины арестовала командира одного из взводов 30-й бригады ВСУ в Луганской области, который методично издевательствами доводил одного из солдат. В результате таких неуставных отношений рядовой не выдержал и свел счеты с жизнью. Об этом сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

30-ю бригаду ВСУ возглавляет небезызвестный Иван Гараз, который неоднократно упоминался в военных сводках как один из самых жестоких комбригов ВСУ, который никогда не считался с количеством смертей как среди мирного населения, так и среди личного состава.

1 Организация запрещена на территории РФ.