На Украине стартовали выборы в Верховную раду. События дня. ФАН-ТВ

Выборы в Раду На Украине стартовали досрочные парламентские выборы. По всей стране открылись избирательные участки — граждане голосуют за партии и депутатов, которые представят Верховную раду в девятом созыве (сроком на пять лет). Вообще-то, эти выборы планировались только к октябрю, но начались досрочно по воле украинского лидера Владимира Зеленского. В день своей инаугурации он объявил о роспуске парламента, что стало, по сути, первым решением нового президента. Некоторые депутаты усомнились в законности этих действий, но смирились с выводами Конституционного суда в пользу Зеленского. Сегодня в выборах участвуют более 20 партий, но, судя по опросам, 5%-й барьер преодолеют лишь четыре — фаворит гонки «Слуга народа», а вслед за ним — «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Проголосовать за них украинцы смогут до 20 часов.

Хрупкий мир в Донбассе Пока депутаты ожесточенно сражаются за места в Раде, в Донбассе наступило перемирие. Во всяком случае пока. В полночь 21 июля стороны обязались полностью прекратить огонь и любые агрессивные действия: наступательные и даже разведывательные операции. Таких соглашений с Киевом ДНР и ЛНР достигли на последней встрече контактной группы в Минске. Впрочем, напоследок украинские силовики не удержались и, по данным Донецкой республики, накануне 23 раза нарушили прежнее перемирие, а при обстрелах Первомайска в ЛНР погиб один человек. Несмотря на это, надежда на успех новых соглашений есть, рассчитывает на них и международная миссия ОБСЕ. А вот сами республики такой оптимизм если и разделяют, то крайне осторожно, опасаясь провокаций. К счастью, пока хрупкий мир, пусть и недолго, но все-таки держится.

Тайфун «Данас» Нескончаемый поток ливней обрушился на Японию. Стихия, о которой метеорологи громко предупреждали в последние дни, уже привела, по данным СМИ, к эвакуации свыше 100 тыс. человек. Вслед за Нагасаки власти объявили высокий уровень угрозы еще для нескольких префектур Хиросимы и Фукуоки. В отдельных районах подтоплены дома и дороги, обильные осадки вызвали резкий подъем рек и риск оползней. Причиной бедствия стал разрушительный тайфун «Данас», от которого уже пострадали соседние страны — Китай, Южная Корея и другие. Уже к завтрашнему дню стихия настигнет и Россию. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае.