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Двое солдат ВСУ погибли, подорвавшись на мине в Луганской области

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Двое солдат ВСУ погибли, подорвавшись на мине в Луганской области

Луганск, 21 июля. Двое солдат украинской армии подорвались на неизвестном устройстве и скончались возле населенного пункта Счастье Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба так называемой «ООС» в социальной сети Facebook.

По имеющимся данным, инцидент произошел в воскресенье утром во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе села Счастье. Двое солдат Вооруженных сил Украины подорвались на взрывном устройстве неизвестного происхождения.

В результате взрыва мины военные погибли на месте. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих. Раненных в результате взрыва доставили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что армия Украины сорвала перемирие в Донбассе спустя 12 часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня. ВСУ обстреляли село Новая Таврия, расположенное на юге Донецкой Народной Республики.

Гражданская война на Украине длится в течение пяти лет — с 2014 года. После государственного переворота в стране Донецк и Луганск заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести против них военную кампанию. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске.

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