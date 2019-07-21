Спикер Верховной рады приехал на избирательный участок без паспорта

Киев, 21 июля. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий приехал проголосовать на внеочередных выборах в парламент страны без паспорта.

Как сообщают «Вести», Парубий голосовал на избирательном участке, который расположен в Доме офицеров. По информации издания, спикер Рады около 11.00 прибыл на избирательный участок в хорошем настроении. Журналисты обратили внимание на тот факт, что Парубий ушел в параллельном от избирательных кабинок направлении. Оказалось, что он забыл паспорт.

Однако документ спикеру Рады принесли позже, и он все-таки проголосовал.

Согласно данным центральной избирательной комиссии Украины, явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в парламент по состоянию на 12.00 (совпадает с московским временем) составила 13,61%. По информации ЦИК, данные собраны с 5 из 199 избирательных участков.

Напомним, в воскресенье на Украине проходит голосование на выборах в Верховную раду страны. Избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00. В бюллетенях значатся 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных округах. Временный поверенных в делах Соединенных Штатов в Киеве Уильям Тейлор обратился к гражданам Украины по случаю выборов. Он заметил, что Вашингтон вместе с украинцами ожидает мирных, свободных и честных выборов.

После инаугурации новый президент страны Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную раду Украины. Он также объявил о проведении досрочных выборов в парламент страны.