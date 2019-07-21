Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Неизвестный мужчина стрелял с балкона жилого дома в Петербурге

123
0 Оставить комментарий

Неизвестный мужчина стрелял с балкона жилого дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля. Правоохранительные органы начали проверку по факту стрельбы с балкона жилого дома. Происшествие было зарегистрировано в Василеостровском районе Петербурга, об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В ночь на 21 июля около 01.40 по московскому времени, в отделение полиции поступило заявление от гражданина 1997 года рождения. Он рассказал, что в одной из квартир на Шкиперском проспекте мужчина совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья. Стрельба производилась с балкона первого этажа в сторону деревьев.

Сотрудники полиции, которые прибыли в квартиру нарушителя, задержали петербуржца 1985 года рождения. Он был доставлен в полицию для оперативных мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров