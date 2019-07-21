ВСУ сорвали перемирие в Донбассе, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР

Донецк, 21 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия», — заявили в представительстве ДНР.

Уточняется, что украинские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия.

Как сообщала «Газета.Ru», в полночь 21 июля в Донбассе вступило в силу новое перемирие. Соглашение предусматривает полный запрет на ведение огня.

Гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о независимости, а Киев в ответ начал военную кампанию против республик Донбасса. Конфликт пытаются также урегулировать на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

Жертвами украинского конфликта, по последним данным ООН, стали более 13 тыс. человек.