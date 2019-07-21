Пассажирский Boeing экстренно сел во «Внуково» из-за сообщения о возгорании

Москва, 21 июля. Пассажирский Boeing-737 экстренно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Причиной стало сообщение о возгорании в багажном отделении. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в воздушной гавани.

По его словам, самолет выполнял рейс в Прагу, но вскоре после вылета был вынужден вернуться обратно.

«Сработала сигнализация о задымлении и пожаре в багажном отсеке. Из-за нештатной ситуации было решено вернуться», — пояснил источник.

Приземление прошло успешно, в штатном режиме. Он уточнил, что возгорания на борту на самом деле не было: произошел сбой системы сигнализации пожаротушения, датчик сработал неправильно.