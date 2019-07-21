Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пассажирский Boeing экстренно сел во «Внуково» из-за сообщения о возгорании

410
0 Оставить комментарий

Пассажирский Boeing экстренно сел во «Внуково» из-за сообщения о возгорании

Москва, 21 июля. Пассажирский Boeing-737 экстренно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Причиной стало сообщение о возгорании в багажном отделении. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в воздушной гавани.

По его словам, самолет выполнял рейс в Прагу, но вскоре после вылета был вынужден вернуться обратно.

«Сработала сигнализация о задымлении и пожаре в багажном отсеке. Из-за нештатной ситуации было решено вернуться», — пояснил источник.

Приземление прошло успешно, в штатном режиме. Он уточнил, что возгорания на борту на самом деле не было:  произошел сбой системы сигнализации пожаротушения, датчик  сработал неправильно.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров