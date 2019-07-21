Боевики используют мечети и школы Идлиба для ведения боевых действий против армии Сирии

Дамаск, 21 июля. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» используют мечети и школы сирийского Идлиба под артиллерийские склады, сообщает источник в социальной сети Facebook.

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», аффилированные запрещенной в РФ группировкой «Джебхат ан-Нусра»1, продолжают вести деструктивную деятельность в Идлибской зоне деэскалации. Очевидцы сообщают, что боевики располагают в школах, больницах и мечетях военные объекты и опорные пункты.

Эти здания прельщают террористов своей добротной постройкой. Как правило, в них есть бетонированные подвалы, проектировавшиеся для того, чтобы их можно было использовать в качестве бомбоубежищ. Очевидно, что в условиях ведения боевых действий террористы не слишком озабочены обучением детей и лечением мирного населения в больницах. При этом защитные свойства помещений используется ими на все 100 процентов. Положение дел усугубляет попытки Запада обвинить правительство Сирии в авиаударах по гражданским объектам.

Согласно информации источника, сегодня ночью в деревню Тальменс, расположенную рядом с городом Маарет ан-Нуман, въехало три грузовика с террористами. Боевики обосновались в местной мечети.

По данным тех же источников, склады с боеприпасами и вооружением, а также казармы для боевиков, оборудованы террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и в здании мечети в населенном пункте Хиш. Здание мечети превращено в укрепленный опорный пункт с окопами, бетонированными капонирами и тоннелями, соединяющими позиции боевиков с близлежащими домами. Это не первый случай, когда террористы используют мечети в военных целях.

По всей видимости, незаконные вооруженные группировки, поддерживаемые странами Запада и Турцией, а также боевики «Джебхат ан-Нусры» и связанных с ней формирований, демонстративно нарушают нормы международного права. Для того чтобы избежать ответных ударов сирийской правительственной армии, они скрываются в школах, больницах и мечетях.

1 Организация запрещена на территории РФ.