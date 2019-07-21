Зеленский рассказал, каким должен быть новый премьер Украины

Киев, 21 июля. Новый глава правительства Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или председателя фракции. Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Раду.

Глава государства предположил, что многим может не понравиться то, что премьер должен быть не политиком, а экономистом.

«Это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, не иметь никакого политического прошлого», — перечислил главные качества нового премьера Зеленский.

Лидер Украины отметил, что «в настоящее время проводит консультации с некоторыми людьми» касательно кандидатуры на эту должность, сообщает «Газета.Ru».

Досрочные выборы в Раду проходят в воскресенье.

Киевские власти по-прежнему не позволяют участвовать в мониторинге выборов представителям из Российской Федерации. Кроме того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, поскольку Украина отозвала приглашение.