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Явка на выборах в Раду к полудню составила 13,61%

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Явка на выборах в Раду к полудню составила 13,61%

Киев, 21 июля. Явка украинских избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 12.00 (совпадает с московским временем) составила 13,61%. Об этом сообщает в воскресенье центральная избирательная комиссия Украины.

По данным ЦИК, данные собраны с 5 из 199 избирательных участков.

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Голосование проходит на 30 тыс. избирательных участках. Каждый пришедший избиратель получает по два бюллетеня: с названием партий и фамилиями кандидатов.

Как сообщала «Газета.Ru», досрочные выборы в Раду стартовали на Украине в 08.00.

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