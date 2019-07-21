Муж Вики Цыгановой рассказал, зачем Пугачева звонила ему в четыре часа утра

Москва, 21 июля. Муж певицы Вики Цыгановой Вадим Цыганов рассказал, как Алла Пугачева пыталась купить у него эксклюзивные права на песню «Приходите в мой дом». Причем сделать это она пыталась в 4 часа утра.

Автором этого хита был супруг Цыгановой. Он создал песню в 2001 году. По словам Вадима, тогда его обхаживал и шансонье Михаил Круг, предлагая любые деньги за песню. Но Цыганов ответил категорическим отказом, однако выдвинул встречное предложение: исполнить песню вместе с Викторией.

И буквально за день до встречи с Кругом, в пятницу 13 числа, в четыре утра ему поступил неожиданный звонок.

«Я беру трубку. «Алло, Вадим? Это Алла Пугачева. Вот, у вас есть такая песня. Отдайте ее мне», — рассказал он в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Примадонне он отказывать не стал, сказав: «Берите бесплатно и пойте, если хотите», но с условием: «Вика как пела, так и будет ее петь».

Однако Пугачева ответила отказом, видимо, из-за нежелания автора продавать ей исключительное право на ее исполнение.

Сама Цыганова призналась, что сначала ей было страшно работать с Кругом, она не знала его и «боялась петь с этим мужиком», так как не знала его. Тогда Круг отправился с цветами к родителям Виктории и это, по ее словам, было «своеобразное благословление.

«Он познакомился с родителями, сказал, что страстно любит меня и хочет петь со мной», — рассказала артистка.

Ранее Цыганова выдвинулась в депутаты Госдумы РФ от родного Хабаровского края. Артистка, представляющая партию «Единая Россия», объявила, что намерена в Думе не «пилить бюджет», а «воевать за народ» и «налаживать вертикаль с Кремлем».