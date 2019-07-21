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Более 50 эстакад и путепроводов будет построено в Москве

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Более 50 эстакад и путепроводов будет построено в Москве

Москва, 21 июля. В столице планируется построить и реконструировать 52 искусственных сооружения на пересечении с железнодорожными путями, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Эстакады и путепроводы будут построены повсеместно. Для этих целей запланировано финансирование из федерального бюджета. В ближайшее время таких объектов проектируется большое количество, и все они должны быть введены в эксплуатацию в ближайшие несколько лет.

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) обозначен важный объект, который будет проходить через пути Киевского направления МЖД в рамках строительства южного дублера Кутузовского проспекта. Также будут построены путепроводы в составе транспортных связей между Северо-Западной и Северо-Восточной магистралями.

В настоящее время ведется строительство четырех искусственных сооружений: путепровод через Курское направление МЖД, через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги, искусственные сооружения через Киевское направление МЖД на участке южного дублера Кутузовского проспекта и эстакада №1 через Рижское направление МЖД в рамках реконструкции транспортной развязки Волоколамского шоссе с МКАД.

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